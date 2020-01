Provincie: red het busvervoer

Net vóór de kerst stuurde FNV Streekvervoer haar zienswijze over de aanbesteding in regio Brabant West naar alle provin­ciale statenleden. Daarbij schreven we ook over het gebruik van buurtbussen. Die lokten een groot aantal reacties van vrijwilligers(organisaties) en bezorgde inwoners uit, die voor hun vervoer afhankelijk zijn van de buurtbus. De vrees voor het opheffen van lijnen, en daarmee een verdere uitholling van de basisvoorziening, is precies waarom de FNV er opnieuw bij de provincie op aandringt om niet af te stappen van het principe, dat winstgevende lijnen de niet-winstgevende lijnen betalen. Door de splitsing door de provincie in drie concessiegebieden is er met name in de regio Brabant West voor een concessiehouder weinig kans om geld te verdienen. In feite valt alleen in een stad als Breda geld te verdienen, maar zelfs daar zijn al stadslijnen verdwenen. Een kwalijke zaak, die nog veel kwalijker wordt als de provincie zijn plannen doorzet.