Provinciebestuur viel even miezerig als het zelf was

‘Is dit nu die vrijheid waar zovelen zo over aan het zeuren waren? ‘

1 mei WAALWIJK - Wat is vrijheid? Komende woensdag vieren we zo goed als het gaat bevrijdingsdag. Afgelopen woensdag was het ook al een soort van bevrijdingsdag. Het terras stond in de publieke opinie immers al maanden symbool voor onze door de lockdown verloren vrijheid. Die hebben we nu terug.