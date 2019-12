PSV is een in zichzelf gekeerde club geworden

Wat een lulletjes rozenwater met hun gesis en gefluit

6 december ‘Psst, lekker ding! Hé, schatje, zullen we iets leuks gaan doen?’ Soms nog zo’n foute knipoog er achteraan en quasi geil kijken. Of dan dat domme gesis. En als je niet reageert, kan het zomaar zijn dat je ineens een hoer genoemd wordt of iets anders wat niet bepaald een compliment is.