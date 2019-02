Pyramide van Austerlitz? Nee, de Chinese Muur

Het is een manier van leven die je niet meer loslaat, dat weet Kees al 34 jaar

24 februari Op aardig wat plekken in Midden-Brabant is het een soort voetbalwet: Als Kees Klijn belt, dan neem je op. Waarom? Dat vertel ik zo meteen. Kees is misschien wel de actiefste correspondent die we als Brabants Dagblad hebben. Het lukt me nooit om iedereen te kennen die voor het BD werkt, maar naar Kees was ik wel nieuwsgierig.