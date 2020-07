Racisme ‘slechts’ symptoom van probleemclub FC Den Bosch

COLUMN ‘Een brok in mijn keel. Dus dan is het goed, hè?’

15 juli TILBURG - 'Als ik bij het schrijven van een column bij de laatste zin een brok in mijn keel krijg, dan is het goed.' Dat was mijn reactie op de vraag van een bekende, hoe ik elke week weer een verhaal uit mijn pen weet te verzinnen. 'Bovendien', vulde ik aan, 'Er is geen verzinnen aan, ik put uit het leven dat ik leef.' Meestal is het de actualiteit die me inspireert.