Column Waarom Den Bosch fel strijdt tegen een eigen suikerspin­nen­kraam

Hoe kan het gebeuren dat de hoofdstad van Brabant die graag veel grandeur uitstraalt, heel bedreven is in het jennen van de eigen middenstand? Aanhoudende bestuurlijke miezerigheid in de schaduw van de mooiste kathedraal van het land. Die nimmer was gebouwd of een onbeduidend kapelletje was gebleven als de stad toen ook al in de greep was geweest van de huidige benauwende kleingeestigheid.

12 september