Red het feest van Sinterklaas: ga in overleg

Ik was ruim 5 jaar en diepgelovig. Mijn vader was beroepsmilitair en dus gingen we naar het sinterklaasfeest in de kazerne. Sinterklaas’ grote boek erbij en die vond mijn ‘grote vergrijp’: ik had een grote mond! Dus kwam er ’n Zwarte Piet bij (levensgroot in mijn kleuteroogjes), die zwaaide met zijn roe en hield dreigend de zak voor mijn neus om te kijken of ik erin paste, om mee naar Spanje te worden genomen.