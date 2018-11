Religie is veel breder dan kerkelijkheid

Alles en iedereen een eigen dag. Een week. Nee, een maand!

5 november Of ze me even mocht storen om iets te vertellen over de Week van Respect, vroeg de vriendelijke mevrouw. Dat mocht en zo hoorde ik dat respect natuurlijk iets is van iedere dag, maar dat het héél belangrijk is om het thema eens per jaar een hele week in de schijnwerpers te zetten. Met een beetje – of nog wat beetjes meer – respect voor elkaar wordt het immers vast heel wat gezelliger in dit land, klonk het aan de andere kant van de lijn.