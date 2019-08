Rijtjeshuis van anderhalf miljoen

Column ‘De comeback van Schwaab herinnert aan het retourtje Rome van René van de Kerkhof in de zomer van 1980’

17 augustus Trots klinkt er door vanuit Eindhoven wanneer het over de top-transfer van Hirving Lozano gaat. Een record, beiert het bijna jubelend, ook al houdt PSV na alle afdrachten in Mexico er misschien wel minder aan over dan de 34 (?) miljoen voor Memphis Depay in 2015. Wat de supporters wordt ontnomen, is bijzaak. Voetballers zijn handelswaar, noodzakelijk om exploitatiegaten te dichten.