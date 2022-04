RKC kan hulp vragen aan uit Oekraïne gevluchte voetbalfans

Column Leven in een land waar de waarheid verboden is en internet afgesloten

Als burgers van Moskou op straat worden geïnterviewd over Poetins oorlog, hoop ik thuis op de bank heel erg dat zij hun mond houden. En vooral ook, met de kaken stijf op elkaar, gauw doorlopen. Voor je het weet verdwijnen ze voor vijftien jaar in een kerker of Siberisch strafkamp. De waarheid is er letterlijk levensgevaarlijk geworden.

30 maart