Rood als een bloedmaan je beklag doen

Columbus intimideerde er in 1504 opstandige Jamaicanen mee, door te doen alsof hij de maan op commando kon doen verkleuren. Hij had de aangekondigde verduistering natuurlijk gewoon uit een astronomische almanak die aan boord van zijn schip lag. Kuifje zou een soortgelijke truc trouwens eeuwen later trouwens nog herhalen, in het album 'De Zonnetempel'.

Inmiddels gaan dat soort oplichterspraktijken niet meer werken; de meeste aardbewoners weten nu wel dat het de maan is, die door de schaduw van de zon passeert, en daardoor angstwekkend rood kleurt. Voor het Fatality festival aan de Geffense Plas was het echter wel mooi uitgekomen als het hemellichaam dat een dagje later zou doen. Vanwege enorme droogte hebben zij de afsluitende vuurwerkshow afgelast, en het had perfect aangesloten op het terror-sfeertje dat er vaak in de muziek opgeroepen wordt. Helaas, dat gaat aan ze voorbij, en vandaag komen we erachter of het deze keer Geffen of Oss is, aan wie het geluid voorbij gaat. Kwestie van welke kant de wind op waait.