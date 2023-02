Rutte had dit weekend al moeten aftreden, rood van schaamte

Column Marieke Moorman ik mis je!

Ze is er bijna, écht bíjna; de lente. Het zit ’m in subtiliteiten als het licht van de zon, de geur van de tuin, een wandelingetje zonder das om. Ook minder subtiel kondigt de winter haar naderende einde aan. Ze staat toe dat er krokussen groeien en de bloesem van de amandelboom in de voortuin heeft nog maar een paar dagen nodig voor het eerste roze tevoorschijn piept.