Rutte had niet mogen opstappen, corona is écht te belangrijk

Waarom de juf moeite heeft met online, de GGD met het vaccinatie­pro­gram, en u met...?

20 december O wat heb ik de afgelopen tijd veel onbegrip gehoord over het onderwijs dat zo veel tijd nodig heeft voor de stap naar online lesgeven. Of over de GGD die elke keer maar niet op tijd klaar is. Ook ik denk regelmatig: kom op jongens, hoe moeilijk kan het nou zijn, een IT-programmaatje maken om de vaccinaties te registreren. Of je laptop openklappen en je lessen streamen. Ik snap ook wel hoe het komt. Het heeft alles te maken met wie en hoe is leraar of GGD'er is.