Rutte moet nog meer de regie pakken

Een jaar geleden betoogde ik in Trouw dat de aanpak van het immense lerarentekort in Nederland vraagt om directe regie door de minister-president; chefsache. Inmiddels heb ik eerder dit schooljaar als onderwijsbestuurder in Tilburg ouders een brief moeten sturen met de mededeling dat het kan voorkomen dat we groepen kinderen naar huis sturen vanwege het lerarentekort. Met pijn in mijn buik schreef ik daarin zinnen als: ‘Het naar huis sturen van een groep leerlingen, zoals de groep van uw zoon of dochter, is een maatregel die we zo lang mogelijk uitstellen en hopelijk is het nooit nodig. Mocht dat in de komende maanden onverhoopt tóch het geval zijn, dan weet u waarom we dat besluit hebben genomen.’