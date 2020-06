Samenleving roept: volle kracht vooruit!

We leven tussen hoop en vrees. Want, laten we eerlijk zijn, voor velen was dat leven zo slecht nog niet. De werkloosheid laag, inkomens op orde, twee tot drie vakanties per jaar voor wie stevig modaal verdient, op z’n tijd een feestje en avond aan avond voetbal op tv. Een paradijs was het anderzijds ook weer niet: er was – is – verrekte veel op de samenleving aan te merken. De armoede, welvaartskloof, stress in de samenleving, slecht betaalde flexbaantjes, tekorten in de (jeugd) zorg, milieuproblematiek, klimaatverandering, oorlogen waar geen eind aan lijkt te komen, ­egoïsme als hoogste goed (America first, en dat in vele gedaanten)… Corona is niet de enige crisis: er is daarnaast heel veel dat beter kan en anders moet.