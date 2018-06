Het is aan ons vrouwen om daar tegen te ageren, want door zielig te doen, wordt niemand een grote meid. Maar toch maakte een opmerking in de krant van de voorzitter van COC Noordoost-Brabant me pissig. Ik citeer: 'Ongelooflijk stom dat we in Den Bosch weer een college krijgen dat alleen uit mannen bestaat. De vrouwen moeten zich schamen dat ze dit laten gebeuren.'