Scholen dicht: hoezo moeten kinderen gestraft worden voor het gedrag van volwassenen?

Hoe we 2020 toch nog hoopvol afsluiten. Omdat de meeste mensen deugen!

13 december Het is alsof je met je volle ­gewicht tegen een zware houten deur aan het duwen bent en weet dat hij uiteindelijk in het slot zal gaan. Het sombere jaar 2020 wil zich nog niet gewonnen geven, de laatste loodjes lijken moeizamer dan ooit. Maar toch verliest het dag na dag terrein. Niet alleen op de kalender, maar ook in de geschiedenisboeken. Heel lang leek het een pikzwart jaar te worden, en ergens blijft het dat ook wel. Maar als 2020 straks met een klik in het slot valt, zijn er toch overal lichtpuntjes te zien.