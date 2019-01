School: letterlijk een toevluchtsoord

Vluchtelingen zijn vaak negatief in het nieuws. Ze worden geassocieerd met terroristen of met personen met een criminele inslag die hier naartoe zijn gekomen om te profiteren. Dat is niet alleen jammer maar ook schadelijk. Het is jammer omdat het een eenzijdig beeld is dat niet strookt met de werkelijkheid. Het is schadelijk omdat ons beeld daardoor vertroebeld raakt waardoor deze groep mensen door onze (voor)oordelen niet altijd goed bejegend wordt.