Sigrid Kaag is de meest opvallende lijsttrekker

Bij de verkiezingen van 17 maart volgend jaar wordt Sigrid Kaag ongetwijfeld de meest opvallende lijsttrekker. Omdat ze betrekkelijk nieuw is, maar ook omdat ze nogal anders is. Hoewel ze in ruige gebieden heeft gewerkt en namens de VN veel bommengif uit Syrië afvoerde, heeft zij onmiskenbaar iets majesteitelijks. Door haar verschijning en door haar manier van praten. Een troonrede zou op natuurlijke wijze uit haar mond komen. Ze heeft niet de Oranje-r, maar wel de beschaafde woordkeus die kennelijk vooral irritatie oproept in de rauwdouwerige hoek van de samenleving. Daar wordt beschaving gezien als een belangrijk electoraal minpunt. Dat zij zich in talkshows niet laat tutoyeren lijkt me in ieder geval een pluspunt. En als Wilders of Baudet haar voor allerlei lelijks uitmaken, vindt ze dat vooral ‘sneu’.