Sinterklaascadeaus waar je als volwassene werkelijk níks van begrijpt

Opinie De boer­ka-hy­pe gaat aan Brabant voorbij

4 december Op zichzelf is het heerlijk als een loze hype aan ons gewest voorbijgaat. Want in alle opwinding over het handhaven van het boerkaverbod hebben wij nog niets van de Brabantse burgemeesters mogen vernemen. Terwijl als er landelijk iets speelt (vrije wiet, zwartepiet, suiker in frisdrank) zij er eigenlijk altijd wel iets van vinden.