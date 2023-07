Slowen? Dat ging onze prépuber dus echt niet doen, hè

Opinie | Excuses voor het aangedane leed, en laat het niet daarbij

Het slavernijverleden van Nederland is op geen enkele wijze te rechtvaardigen, hoe dan ook. Dat mensen uit Afrika en andere delen van de wereld werden gehaald en onder erbarmelijke omstandigheden moesten gaan werken op plantages in bijvoorbeeld West-Indië is gruwelijk. Ook in andere delen van de wereld was slavernij aan de orde van de dag. Moet je hiervoor excuses aanbieden?