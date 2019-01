Sociaal maar ook menselijk is het vaasje gebroken

column beste lezer Clubnieuws: hoe uw BD ervoor staat op de drempel van 2019 (goed!)

29 december Clubnieuws, noemen we het op de redactie altijd een beetje smalend als we het over onszelf hebben. Dan bedoelen we: dat interesseert toch niemand behalve clubleden? Maar omdat u dat bent, als abonnee of frequente lezers van onze app of site, serveer ik u in de laatste rubriek van het jaar onvervalst clubnieuws. Hoe staat uw BD ervoor op de drempel van 2019?