‘Soldaten kwamen in ons huis, ze schoten eerst papa dood en toen mama’

Column De coronaprik is al voorbij voor ik het doorheb

5 april Begeleid door kerkklokken die haast opgelucht beieren om de verrijzenis te vieren, ben ik op weg naar de prikstraat. Het is vroeg op paaszondag. Een deel van Nederland spoedt zich ter kerke. Hier en daar zal wel weer een journalist worden gemolesteerd door een orthodox kort lontje. Een groot deel van Nederland zoekt eieren, en ik ben door het RIVM uitverkoren voor de vaccinatie. Ik dacht nog wel even: als ik een trouw kerkganger was geweest, hoe had ik dit dan gemoeten op het hoogfeest van Pasen? Gaat prikken voor alles?