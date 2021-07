Soms is ook de geaardheid van een commissaris relevant

Column Een stip op de horizon betekent gewoon ‘een vet goed idee voor later ook al is het een beetje duur’

27 juni Ik hou van stippen. We hebben niet voor niets een Dalmatiër. De oplettende lezer weet dat er tot een jaar geleden weleens een blonde outlaw in mijn columns voor kwam, een zwervende Spanjaard met zwoele bruine ogen, die zich bij veertig graden in de volle zon op de terrastegels neervlijde voor een portie steengrillen, en al uren van te voren wist dat het ging onweren. Mijn oefenbaby, die na 11 jaar opeens omviel. ‘s Ochtends had hij nog door Herperduin gerend, ‘s avonds was hij er niet meer. God hebbe zijn lieve hondenziel.