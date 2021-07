Spontane barbecue

Column tHans Krijgt Schaijk een trosje windturbi­nes voor de deur als bruids­schat voor de nieuwe gemeente Maashorst?

19 juni UDEN - ,,Tot het jaar 2100 is er nog genoeg olie en gas dus we hoeven geen haast te maken met zonneparken en windenergie.” Is hier Forum voor Democratie aan het woord? Nee hoor, het is de fractie UdenPlus die zegt ‘heel duurzaam’ te zijn maar intussen de kop in het zand steekt wat betreft ons klimaat en de toekomst van deze aardkloot.