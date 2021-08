Spreek in alle openheid over Brabants bestuur

Toen JA21 laatst in een vergadering van Provinciale Staten de discussie startte of het wel wenselijk is dat twee zojuist benoemde Brabantse gedeputeerden en hun fractievoorzitter gezamenlijk voor hetzelfde adviesbedrijf SmartLinks werkten, was het hek van de dam. Nerveuze blikken in de zaal, onrustig geroezemoes en de voorzitter van de vergadering wilde zelfs belemmeren dat erover gesproken werd. ,,Wat ben je een flapdrol”, voegde de voorzitter van een andere fractie me toe toen ik uit de Statenzaal liep. Het Brabants Dagblad vatte dit deel van het debat samen als de ‘schijn van belangenverstrengeling’. Drie (ex)gedeputeerden hebben daarna alsnog snel het bedrijf verlaten, maar dat was toeval natuurlijk.