Sta open voor ideeën om euro stabieler te maken

Een rituele regendans in Vlijmen zal niet helpen, maar wat dan?

6:49 Droog, droger, droogst!, schreeuwde de krant. Want het wordt (weer!) heel warm, maar erger nog: er valt voorlopig geen spatje regen. Nu heeft de droogte ook voordelen, ­laten we dat niet ontkennen. Zo hoef ik ’s avonds de tuinkussens niet naar de schuur te sjouwen en van weinig word ik zo blij als tot heel laat met een drankje in de tuin zitten zónder regen.