Steeds weer dat gedoe over de kosten van de koning

De NRC heeft veel tijd gestoken in een ingewikkeld artikel over het onderhoud van het koninklijk meubilair in al die paleizen. Daarvoor zou dubbel worden betaald: het onderhoud inclusief naar ik van harte hoop de boenwas, zit wellicht al in de miljoenen die de koning jaarlijks krijgt. Maar daarnaast vond de NRC ook nog een post van ongeveer drie ton dat ook voor de koninklijke crapauds en dressoirs bestemd zou zijn. Premier Rutte, waarschijnlijk de enige premier die zich met de boedel van het staatshoofd moet bezighouden, sprak in het parlement over 'meubeltjes'. Dat is hem natuurlijk weer heel erg kwalijk genomen, want we hebben hier met elkaar afgesproken dat je nimmer relativerend mag doen over een publicitair relletje.