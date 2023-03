Stelling | Brabant moet van Brussel meer tijd krijgen om natuur te redden

Jouw mening Stelling | Een zelfdo­dings­mid­del zou makkelij­ker verkrijg­baar moeten zijn

Gisteren stond Eindhovenaar Alex S. voor de rechter in Den Bosch. Hij wordt ervan verdacht dat hij mensen hielp bij zelfdoding door ze Middel X toe te sturen. Hulp bij zelfdoding is verboden. De sympathisanten van S. streven naar zelfbeschikkingsrecht rond het levenseinde. Onder hen is de Bossche psycholoog Wim van Dijk. Hij wil via een burgerinitiatief de Tweede Kamer een voorstel voorleggen voor een andere euthanasiewet. In de huidige vorm moet een arts ondraaglijk en uitzichtloos lijden vaststellen voordat er eventueel van euthanasie sprake kan zijn. Zou in dat licht een zelfdodingsmiddel, onder voorwaarden, voor iedereen verkrijgbaar moeten zijn?