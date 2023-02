Stelling | Carnaval vieren met een ‘afro-pruik’, een indianen- of een Chinezenpak is racistisch

Jouw mening Te vaak afwezig bij Statenver­ga­de­ring? Dan korten op de toelage

Uit onderzoek van deze krant naar de leden van Provinciale Staten die in maart 2019 zijn verkozen, blijkt dat van de 570 verkozen vertegenwoordigers er inmiddels 185 niet meer actief zijn als Statenlid. Sommigen maken het heel bont en zijn de helft van de tijd afwezig. Het is niet verplicht om aanwezig te zijn bij vergaderingen en de vier jaar vol te maken. ,,Maar als je keer op keer niet komt, of vroegtijdig de Staten verlaat, zegt dat wel iets over hoe serieus je de functie neemt”, zegt Hans Vollaard, universitair hoofddocent politicologie van de Universiteit van Utrecht. De financiële vergoeding voor leden van Provinciale Staten komt uit op iets meer dan bruto 1500 euro per maand. Mag je de toelage gebruiken als stok achter de deur?