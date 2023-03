Stelling | Dassen die gaten graven onder het spoor direct afschieten

Column Daar staat een Russische auto: wat moet ik nu met mijn burger­plich­ten?

Het is een ontregelende aanblik: op de parkeerplaats zie ik plotseling een Russische auto staan. Ik kijk een tijdje naar het nummerbord, het is er echt eentje. Nooit eerder gezien. De Russische vlag staat erop. En zonder de geringste terughoudendheid: RUS. Het is een fraaie Mercedes, ook dat nog. Houdt zich in ons vredelievende Brabant een oligarch schuil?