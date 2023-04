Stelling | Een helmplicht voor elektrische fietsen is een verstandige maatregel

Lezersbrieven Mening | Veel stemgerech­tig­de Nederlan­ders lijden aan het Stockholm­syn­droom

In mijn omgeving hebben we regelmatig discussies over hoe het nu toch mogelijk is dat bij alle onvrede en problemen in Nederland de VVD (= Mark Rutte) nauwelijks klappen krijgt bij verkiezingen, al moet gezegd worden dat bij de provinciale verkiezingen het verval zich aandient. Een mogelijke verklaring is dat veel stemgerechtigde Nederlanders lijden aan het Stockholmsyndroom. Dat is de benaming (zo benoemd door een Zweedse criminoloog en psychiater) van een psychische toestand van een gegijzelde waarin hij/zij het merkwaardig genoeg opneemt voor de gijzelnemer. In de geschetste situatie heeft de gijzelnemer controle over de gegijzelde en voorziet deze van voldoende basisbehoeften. De gegijzelde is daar zo dankbaar voor dat hij of zij de gijzelnemer min of meer steunt in zijn gedrag.