Stelling | Het CDA moet minder boer, meer (jongere) burger worden

Lezersbrieven Mening | Een stadionver­bod, hier en waar dan ook ter wereld

Een fan stormt het veld op en mishandelt een keeper. Nu vindt zijn advocaat dat deze figuur heel zielig is want hij krijgt haatmail [BD 27 februari; Haatmail treft gezin ‘veldbestormer’ PSV, zijn advocaat is boos op Marcel Brands]. Denk eens na, hoe zal de keeper en de rest van de teams zich voelen? Je niet meer veilig voelen als je een potje gaat voetballen. Deze man en zijn hele familie moeten een levenslang verbod krijgen om naar een wedstrijd te gaan, hier en waar dan ook ter wereld. Hij verpest alles voor de echte fans en zet voetbal in een negatief daglicht. Ik ben het helemaal eens met de uitspraak van de directeur van PSV: levenslang stadionverbod. Maar dan ook voor alle andere sportevenementen ter wereld.