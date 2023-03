Stelling: Het is heel dom om de laatste coronaregels af te schaffen

Column De ketting­zaag loeit en de echte mannen zijn niet te stuiten

Helaas ben ik er nooit geweest, nu is het te laat. In het droeve bericht wordt gerept van ‘een pittoresk wandelpad’ dat vanuit Oss naar het natuurgebied Ossermeer liep. Ja ‘liep’, want de snoeibeurt is zo uit de hand gelopen dat een spannende houtsingel is verminkt. Er ligt nu een saai breed pad.