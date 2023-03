Stelling | Na Willem-Alexander kan de monarchie worden afgeschaft

Jouw mening Stelling: Het is heel dom om de laatste coronare­gels af te schaffen

De regering schrapt per direct alle laatst overgebleven coronaregels. Iedereen kan zijn testen bij het huisvuil gooien en ook isoleren hoeft niet meer. Drie jaar na de eerste harde lockdown is het mooi geweest, vindt de overheid. Ook GGD-teststraten gaan dicht. Mondkapjes en zelftests blijven wel beschikbaar voor mensen in medische risicogroepen. Doen we er goed aan om alle veiligheidsmaatregelen overboord te gooien?