Stelling | Nederland: schakel volledig over op productie van kweekvlees

Lezersbrieven Mening | Met een big smile het podium betreden, voelde ik als beledigend

Petje af voor de heer Van der Lee voor de respectvolle en vooral duidelijke presentatie van het rapport over de gaswinning en de daaruit voortvloeiende ellende van de Groningers. Duidelijke taal werd niet geschuwd! [BD 25 februari; Groningers opgelucht: ‘We zijn niet gek geweest’]. Het optreden van Vera Bergkamp daarna kwam als uitermate knullig op mij over en waarschijnlijk ook op de aanwezigen. Met een big smile het podium betreden voelde ik als beledigend. Over de afwezigheid van meneer Rutte vroeg ik me af of dit als minachting richting Groningen gezien moet worden of als lafheid, wetende dat hij niet positief uit dit rapport naar voren zou komen. Laten we hopen dat Nederland zich dit op 15 maart herinnert én ernaar handelt.