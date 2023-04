Stelling | Pak de files aan door op dinsdag of donderdag verplicht thuis te werken

Column Vandaag besluit over te grote villa in Bruchem: weer ‘Ach, zo gaat het’?

Hoe loopt het af met de villa in Bruchem die veel groter is uitgevallen dan mag? Moet het kapitale bouwwerk worden ingesnoeid tot het weer past binnen de keurige gemeentelijke normen? Of moet je het gebouw maar zo laten nu het er toch eenmaal staat? Want ja, het is zoals het is, en wij leven nu eenmaal in een zondige wereld.