Sterk staaltje marketing van Shell, maar minder vervuilen blijft vervuilen

Column ‘Je bent links ongedierte, vieze smeerlap’

23 juli Wat haal ik me weer op de hals, dacht ik nog toen ik zaterdag onomwonden uitlegde waarom ik nooit in een Pim Fortuynstraat zou willen wonen. Dit vanwege een aftastend plan van Den Haag op aandringen van Pimfans. Dan weet je vooraf dat je niet alleen op instemming en huldebetoon kunt rekenen. Maar de van haat vervulde felheid verrast me toch nog weer.