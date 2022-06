Stikstofcrisis: denk met tegenzin aan bedrog van die treurige Henk Bleker

Column Zelfs Coolblue begint nu een echte ‘stenen winkel’: een mooie ontwikke­ling

Als iemand klaagt over een fout in de krant vertel ik, vermoedelijk tot vervelens toe, het verhaal over de dominee tegen wie een gelovige klaagt dat het helemaal niet goed gaat met de kerk. Hij antwoordt: ‘Mevrouw, ik werk er zelf, het is nog veel erger dan u denkt’.

8 juni