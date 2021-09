Straks pakken ze ons dat ook nog af: je hoort het steeds, het is echt onzin

Wat is het toch curieus dat je steeds weer de bozige zin hoort: straks mogen we dat ook niet meer. Of, zo te horen nog weer schrijnender: straks pakken ze ons dat ook nog af. Terwijl je in dit land volstrekt mag doen en laten wat je zelf wilt, zolang je geen wetten overtreedt of een ander tot last bent. Toch is er een groep mensen die denkt dat zij steeds minder mogen en die dit luidruchtig kenbaar maken. Daar is geen praten tegen. Sinds feiten ook maar een mening zijn, doet het er niet toe of iets waar is. De norm is hoe je iets beleeft. De gevoelstemperatuur, die een einde maakte aan meten is weten, is in het maatschappelijk debat geslopen.