Strijden voor een eerlijk proces moet inhoud krijgen

Op maandagmiddag 16 maart werden we letterlijk uitgezwaaid bij de rechtbank te Rotterdam door de altijd enthousiaste bodes en parketpolitie, niet wetende dat dit voor mij en vele collega’s voorlopig de laatste strafzaak zou zijn en de toga ongewild aan de kapstok kwam te hangen. Inmiddels zijn we bijna twee maanden verder en is er veel geschreven en gesteld over de coronacrisis en de invloed op onze maatschappij. De terminologie ‘vitale beroepen’ is geïntroduceerd en het voelt dan ook als strafpleiter heel onwezenlijk dat we deze vitaliteit niet kunnen omzetten in activiteiten en doen wat we al jarenlang met heel veel toewijding doen.