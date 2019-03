Studeren? Eigen schuld(en)!

Column Het schaamtelo­ze bedrog met de vanillevla

7:03 De zuivelgigant FrieslandCampina is betrapt op schaamteloos bedrog: in de vanillevla van Optimel blijkt geen vanille te zitten. Alleen een surrogaatsmaakje. Appelmoes zonder appels, een krant zonder letters. Want op het pak staat 'vanille' en dat is volgens de Reclamecodecommissie misleidend en strafbaar.