Studie Nederlands opgeheven wegens ‘geen rendement’

Kiespoeha en waarom u helemaal zelf moet weten of u die verdraaid handige BD.nl/Kieswijzer gebruikt

3 maart Ik heb een behoorlijke hekel aan Postbus 51, waarmee ik de betuttelende campagnes bedoel die de overheid af en toe over ons uitstort. En dus is het laatste dat ik hier wil doen zelf voor Postbus 51 spelen. U krijgt hier dus uitdrukkelijk níet het advies, verzoek of wat dan ook om op 20 maart te gaan stemmen voor de Provinciale Staten. Als u nu nog niet snapt waarom dat zou moeten, dan snapt u het nooit. En als u het wel snapt maar niet wilt stemmen, dan is dat uw goed recht. Blijf gerust thuis, die ene stem gaat het verschil toch niet maken.