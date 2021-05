Column De wijsneuzen bij Op1 hadden Máxima veel beter geïnter­viewd

19 mei Rond de glimmende praattafel van Op1 was na het interview met koningin Máxima traditiegetrouw weer een stel wijsneuzen verzameld, van wie weldra duidelijk werd dat zij het natuurlijk beter hadden gekund dan Matthijs van Nieuwkerk. De keuze tussen enthousiasme en chagrijn is altijd snel gemaakt in onze winderige polder. Wij thuis vonden het een heel leuk en vaak ook persoonlijk gesprek, maar volgens het panel zaten wij er helemaal naast. Jeroen Pauw was zuinig in zijn commentaar (‘hij had moeten doorvragen’), Angela de Jong vermoedde dat haar oude moeder het wel mooi had gevonden, wat ook getuigde van behoorlijk wat dedain. De zeiksnorren-van-dienst konden weer even los en ik word daar nogal moe van.