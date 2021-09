‘Supermensen’ moeten formatie weer lostrekken

Bij de kantonrechter wordt menig contract uit het bedrijfsleven ontbonden wegens ‘verstoorde persoonlijke verhoudingen’. De kantonrechter acht het met grote regelmaat niet mogelijk nog verder samen te werken en neemt de rigoureuze stap iemand werkloos te maken. En dan is het in het bedrijfsleven nog makkelijk. Daar gaat het meestal om geld en producten, in de politiek om idealen en principes. In het bedrijfsleven spelen conflicten zich doorgaans achter gesloten deuren af, in de politiek veelal in de media. In het bedrijfsleven word je op de verjaardag van een vriend niet aangesproken op het persoonlijke conflict met je collega, in de politiek wel. Een medewerker in het bedrijfsleven die zijn toekomstige collega of baas openlijk betitelt als onbetrouwbaar zal een indringend gesprek krijgen over collegialiteit vergezeld van een onverbloemde ontslagwaarschuwing.