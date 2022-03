Tanktoerisme: ‘Benzine is in België bijna 50 cent per liter goedkoper’

Help het plastic de Biesbosch uit, en begin vanmiddag

De plastic soep in de oceaan begint deels als een soeppakket van grote brokken plastic in de Biesbosch, blijkt uit onderzoek. Rivieren slepen allerlei kunststof mee naar de Biesbosch, van flesjes tot hele kliko’s. Geholpen door het in ere herstelde getij blijft die zooi daar hangen op zandplaten en eilandjes. Ik lees dat volgens een mooi plan de Maasdelta in 2030 weer plasticvrij moet zijn. En zucht diep. Als we dat voornemen net zo drastisch uitvoeren als onze stikstof- en klimaatplannen…

26 februari