Te veel ambtenaren in de gemeenteraad niet gewenst: 'Amateur hoort thuis in de raad'

Een meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat gemeenteraadsleden vaak te weinig kennis hebben om hun taak goed te kunnen uitoefenen (BD 15 november). Bepaald geen originele gedachte. Al sinds de tweede helft van de vorige eeuw wordt gesproken over de noodzaak van professionalisering van het raadslidmaatschap. Wel wordt de roep om het ambt van raadslid te professionaliseren luider en dwingender. Hierbij zijn kanttekeningen te plaatsen. Want wat is er mis met amateurisme in de raad?

Lekenbestuur

In 2010 pleitte Peter Castenmiller, lector Bestuurskracht & Innovatie van Fontys/De Bestuursacademie, voor professionalisering. Hij bediende zich van de volgende argumentatie: gemeenten zijn groter geworden en hebben meer en complexere taken gekregen, terwijl het lidmaatschap van de raad nog steeds als een nevenfunctie wordt gezien. Toenemende decentralisatie van rijkstaken (bijvoorbeeld die van zorg, werk en inkomen) en andere politieke en maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan herindelingen, bevolkingsgroei en toename opleidingsniveau van burgers) zetten het lekenbestuur steeds meer onder druk. Professionalisering van het raadslidmaatschap moet hier uitkomst bieden (Jaarboek Vereniging van Griffiers 2010).

Als raadslid in Goirle (2002 - 2010) heb ik aan den lijve ervaren dat het raadswerk een forse tijdsinvestering - pakweg 20 uur per week - vergt en dat je over heel wat kwaliteiten en vaardigheden moet beschikken om in het samenspel en tegenspel met het college van burgemeester en wethouders (B & W) en de ambtelijke organisatie een rol in de besluitvorming te kunnen spelen. En ook als adviseur bestuurlijke vernieuwing heb ik de nodige raadsleden zien sneuvelen. Toch konden pleidooien voor een meer compacte raad, met minder, maar beter betaalde fulltimeraadsleden mij niet overtuigen. In mijn optiek diende (en dient) het raadslidmaatschap een amateurfunctie te zijn. Op dit punt bevind ik mij in goed gezelschap.

Zo stelt Marcel Boogers, hoogleraar Universiteit Twente, zich op het standpunt dat een geprofessionaliseerd raadslid kans loopt op vervreemding van de bevolking die hij of zij moet vertegenwoordigen. Ook kan het amateurkarakter er toe bijdragen dat de raad meer openstaat voor verschillende groepen uit de samenleving. Boogers: 'Een eenzijdige samenstelling van de gemeenteraad doet afbreuk aan zijn vertegenwoordigende rol' (Lokale politiek in Nederland). In praktische zin betekent dat politieke partijen bij het samenstellen van hun kandidatenlijsten voldoende plekken inruimen voor ware volksvertegenwoordigers, mensen die stem geven aan de mening van burgers en zich hard maken voor burgerparticipatie. Oververtegenwoordiging van 'dossiervreters', lieden die vergaderen in het gemeentehuis als 'core business' beschouwen en genieten van' politieke spelletjes'.

Grote moeite heb ik met een probleem dat hieraan verwant is, namelijk de verambtelijking van de raad. Naar rato zitten er veel mensen in gemeenteraden die als ambtenaar werkzaam zijn in een andere gemeente. Wie zijn of haar brood verdient in een gemeentelijke setting vergroeit met de denkwereld en het jargon dat past bij beleidsvorming en politiek - bestuurlijke besluitvorming. Maar dit is niet de taal en het denkkader van de 'gewone' burger. Het risico van een toenemend aantal ambtenaren in de raad is dat de raad als geheel zich ambtelijker gaat gedragen: meer naar binnen gericht, meer gericht op regelgeving, minder op de grote lijnen. Basile Lemaire wijst in 'Heren, hoeren, heiligen' op een nog belangrijker risico: invloed en kennis van buiten worden gemist.

Leren

Wanneer ik in trainingssessies het probleem van de verambtelijking van de raad aan de orde stel, hoor ik vaak bagatelliserende reacties. Raadsleden die elders als ambtenaar werkzaam zijn, zouden in korte tijd in staat zijn om lokale vraagstukken vanuit het perspectief van de 'gewone' burger te benaderen. Ik ben een andere mening toe gedaan. Mijn credo, in termen van Herman Koch: 'Iedereen kan de danspassen leren, niet iedereen kan ook werkelijk dansen'.

Zo is het en niet anders! En wegkijken heeft geen zin.