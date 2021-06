Terug naar de katholieke basis? Koude rillingen!

Column Tilburgers ruimen geen sneeuw meer: deden ze toch al niet

4 juni In Tilburg gaan de mensen nog weer minder voor elkaar betekenen. Burgemeester en wethouders stellen voor om de verplichting af te schaffen dat iedereen zijn stoepje ‘grenzend aan huis, pand of tuin’ sneeuw- of ijsvrij maakt. ‘Dat gebeurde toch al niet’ is een van de argumenten. Zelden is het bij de pakken neerzitten, lusteloosheid van overheidswege dus, zo futloos geformuleerd.