Theresa May wordt wakker. Haar nieuwe leven moet beginnen, maar ze weet niet hoe.

Op 8 juni, in de vroege ochtend, wordt ergens aan de overkant, in het land dat is verworden tot de schlemiel van Europa, een vrouw wakker. Ze is niets. Heeft geen baan en ook geen reputatie meer. Haar naam is ­Theresa May. De vorige dag is een einde gekomen aan haar premierschap en als we de krantenkoppen mogen geloven gaat ze de geschiedenis in als mislukt premier. Ze was de vrouw die machteloos werd verpulverd tussen de arrogante regeringsleiders van de EU en haar eigen bizarre parlement. Ze was de vrouw van wie werd verwacht dat ze de brexit in goede banen zou leiden en haar volk bij de hand zou nemen, zoals in het oude testament Mozes zijn volk uit Egypte leidde. Het was allemaal mislukt.