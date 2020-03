Thuiswerken? Er zijn ook mensen zoals ik. Met núl zelfdiscipline

opinie Overheid: neem je burgers serieus

12 maart Ik ben ondernemer in Den Bosch en heb personeel in dienst. De overheid vindt nu dat zij zoveel mogelijk thuis moeten werken. Een volgende stap is misschien wel ‘verplicht thuis werken’ en als we Chinese toestanden krijgen moet ik mijn bedrijf misschien wel tijdelijk sluiten, met alle gevolgen van dien.